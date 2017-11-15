أبو شهلا: برنامج لتشغيل 20 ألف عامل وخريج بشكل مؤقت في قطاع غزة، سيطبق مطلع العام 2018

غزة/ PNN- أعلن وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، عن برنامج لتشغيل 20 ألف عامل وخريج بشكل مؤقت في قطاع غزة، سيطبق مطلع العام 2018.

وقال أبو شهلا في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن تكلفة المشروع تقدر بـ60 مليون شيكل، وهو ممول من حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

وأضاف أبو شهلا “المفترض أن يبدأ التشغيل الحقيقي مع بدء دوران عجلة الحياة الاقتصادية بغزة بشكل طبيعي، ورغم ذلك بدأنا في الوزارة بعدد من المشاريع عبر برامج تشغيلية كالقروض الدوارة لعمل مشاريع صغيرة مدعومة من صندوق التشغيل، وبرامج أخرى، بالتعاون مع عدد من الجهات لتخفيف من الضغوط على الشباب “.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في 2016 بحوالي 361 ألف شخص ،غالبيتهم من قطاع غزة بفعل تواصل الحصار الاسرائيلي على القطاع للعام الحادي عشر ،وتعطل حركة الاعمار بسبب إغلاق المعابر.