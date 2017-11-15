زئيف إلكين يعلن عن بدء التحضيرات لزيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن في الضفة

القدس المحتلة/ PNN- زئيف إلكين وزير شؤون القدس الاسرائيلي يعلن عن بدء التحضيرات لزيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن استعماري في الضفة

• ندعو لوقف الرهان على المشروع الأميركي، واستنهاض المقاومة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ونقل ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية

دعا وزير شؤون القدس زئيف إلكين وزعماء المستوطنين في حكومة أقصى اليمين اسرائيل للبدء في التخطيط لزيادة عدد المستوطنين في القدس والضفة الفلسطينية الى مليون مستوطن.

ورفض إلكين فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الفلسطينية. وقال: «ليس هناك سوى دولة إسرائيل وستكون بين نهر الأردن إلى البحر دولة واحدة فقط«.

جاء حديث الكين في مؤتمر خاص عقد في القدس (14/11/2017) عن النمو السكاني في المستوطنات في الضفة الفلسطينية بعنوان “على الطريق إلى المليون” برعاية المستوطنين.

وقال إلكين إن الوتيرة الحالية للاستيطان تبدأ بأقل من 3000 وحدة في السنة، وهذه ليست كافية لإتاحة مثل هذا الارتفاع السكاني. وأضاف أنه في النهاية ستحتاج الى 100 الف الى 120 ألف وحدة سكنية جديدة.

وحث ألكين المجلس الإقليمي للمستوطنات على البدء في إعداد الخطط الفنية للنمو للوصول إلى رقم المليون.

في مواجهة هذا التطور الخطير، تدعو الجبهة الديمقراطية للتعبئة الشاملة لاستنهاض الدعم والتضامن العربي والدولي ضد الاستيطان الاستعماري، وفي النضال الوطني المناهض للاحتلال، بدءاً من تطبيق إتفاق المصالحة ونقل قضية الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ووقف الرهان على المشروع الأميركي والعودة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني برنامج الانتفاضة في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.