إقتحام وحشي لقسم 12 في سجن عوفر من قبل وحدات قمع خاصة

رام الله / PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، أن قسم 12 في سجن عوفر، تعرض لإقتحام وحشي من قبل وحدات قمع خاصة تم إحضارها من خارج السجن، حيث تم الإعتداء على الأسرى والزج بهم في ساحات الفورة دون وجود أي أسباب تستدعي ذلك.

وأوضح عكة الذي قام بزيارة عاجلة للسجن أمس الثلاثاء، أن الأسرى في قسم 12 وتحديدا في غرفتي (6،12)، تفاجأوا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين وتحديدا قبل آذان الفجر بدقائق، بإقتحام أعداد كبيرة من جنود القمع المدججين بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، وتم إخراجهم الى ساحات الفورة دون السماح لهم بتغير ملابس النوم أو إصطحاب معهم ما يقيهم من برد الصباح ، وقيدوا حتى لا يستطيعوا الحركة، وتركوا بالساحات حتى بعد طلوع الشمس بساعات.

وأضاف عكة ” قامت وحدات القمع بتخريب ودمار بالغرف بشكل همجي وإستفزازي، حتى أنه تم خلع أجزاء من الحيطان، وتركت أغراض الأسرى وممتلكاتهم حتى ساعات المساء قبل السماح لهم بإرجاعها الى الغرف، علما أن قسم 12 له خصوصية كون جزء كبير من الأسرى التمواجدين فيه من كبار السجن، وكان من المفترض مراعاة ذلك”.

وكشف عكة أن ممثلي الأسرى أبلغوا الإدارة رفضهم لهذه الإقتحامات تحت أي ذرائع، وأن ذلك يؤدي الى خلق توتر في السجن، وعقد إجتماع لممثلي الفصائل للرد على هذه التصرفات، علما أن الردود بدأت فعليا بإرجاع أسرى الغرف التي تم إقتحامها لوجبات الطعام، وأنه سيكون خطوات تصعيدية وردود موحدة من قبل كافة الأسرى في السجن