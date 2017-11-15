يديعوت: إسرائيل تتبنى مقترحًا سعوديًا يدين نظام الأسد

ترجمة خاصة/ PNN- كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن انضمام “إسرائيل” لمقترح سعودي يدين نظام الأسد في سوريا.

وكتبت “يديعوت” تقرير تحت عنوان “تعاون مشترك بين السعودية و إسرائيل :إسرائيل والسعودية ضد سوريا”.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أنه للمرة الأولى انضمت “إسرائيل” إلى اقتراح سعودي قدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يدين نظام الأسد لانتهاكات حقوق الإنسان.

ووفق الصحيفة العبرية فإن السفير السوري استخدم ذلك لمهاجمة السعوديين: “هذا دليل على تحالف مع إسرائيل”.

و أضافت: “في خطوة غير معتادة، انضمت إسرائيل إلى القرار الذي قدمته السعودية للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد نظام الأسد”.

وتابعت: “حتى الآن، دعم إسرائيل لقرارات من هذا النوع ، حتى المبادرة السعودية، ولكن أبدا لم تظهر إسرائيل إلى جانب للمملكة العربية السعودية كراعي رسمي لقراراتها.

وأوضحت الصحيفة أنه بالأمس وفد “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة، بقيادة “داني دانون”، انضم رسميا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في مشروع القرار المقدم .