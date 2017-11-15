الاحتلال يهدم بركسا سكنياً في القدس

القدس / PNN-هدمت جرافات تابعة للبلدية العبرية في القدس، اليوم الأربعاء، بركساً سكنياً في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، يعود للمواطن عمر داري، بحجة البناء دون ترخيص.

ويتكون البركس من غرفتين وتوابعهما، وكان لجأ المواطن داري للسكن في “البركس” بسبب عدم منح بلدية الاحتلال تراخيص بناء في البلدة وسواها في مدينة القدس.

وكانت جرافات البلدية العبرية ترافقها قوة عسكرية دمرت اليوم مبنى سكنياً قيد الانشاء في البلدة مكون من طابقين وعدة شقق سكنية لنفس الحجة والذريعة وهي البناء دون ترخيص، كما فجرت منزل الشهيد نمر الجمل في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة.