مارادونا يريد العودة لتدريب منتخب الأرجنتين

رد أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، على خسارة منتخب بلاده 2-4 أمام منتخب نيجيريا في لقاء ودي، بالمطالبة بالعودة لقيادة منتخب التانغو من جديد، في تلميح لضرورة إقالة المدرب الحالي خورخي سامباولي.

مطالبة مارادونا الذي يتعافى حاليا من عملية جراحية أجراها في الكتف بالإمارات، جاءت من خلال صفحته على موقع انستغرام، حيث عرض إحصائية تظهر أنه حقق الفوز في 75% من المباريات التي خاضها المنتخب الأرجنتيني تحت قيادته خلال الفترة ما بين عامي 2008-2010.

وأرفق مارادونا الجدول بتساؤل “من فاز أكثر؟ دعونا نستخلص الاستنتاجات.. أنا منزعج لأنهم أضاعوا هيبتنا، ولكن الأطفال لا يمكن لومهم”.

وسبق لمارادونا أن هاجم مدرب الأرجنتين الحالي خورخي سامباولي عدة مرات، حتى أنه وصفه بالدجال قبل عدة أيام، وذلك رغم قيادته للتانغو للتأهل الصعب نحو كأس العالم في روسيا.

يذكر أن مارادونا مرتبط حاليا بعقد مع نادي الفجيرة الإماراتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وسبق أن قطع على نفسه وعدا بالصعود بالفريق إلى دوري المحترفين.