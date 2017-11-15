الاحتلال يدشن وحدات استيطانية جديدة شمال رام الله

رام الله/PNN-شرع الاحتلال بإقامة وحدات استيطانية جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة وتجريف أراض شرقي البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال شرع بإقامة إنشاءات سكنية في المنطقة الشرقية من البلدة تتبع لأهالي البلدة وأهالي قرى جالود وقريوت، في امتداد لمستوطنة “عاد عاد” المقامة على أراضي القرى بين نابلس ورام الله.

وأضافت تلك المصادر أن الاحتلال أحضر قبل أيام جرافات لشق طرق في المكان، إلا أن الأهالي قاموا بالتصدي لهم ومنعهم.

وكانت حكومة الاحتلال أقرت ميزانية خاصة قبل أيام لإنشاء وتوسيع طرق التفافية لربط مستوطنات الضفة الغربية وبناء شبكة مواصلات آمنة للمستوطنين.