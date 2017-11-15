“الحبة الرقمية”.. تكشف كذب أو إهمال المريض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأميركية “FDA” موافقتها على حبة دواء رقمية، في إنجاز هو الأول طبيا، إذ يتميز الدواء الجديد بقدرته على إعلام الأطباء بما إذا كان المريض يتناول جرعات الدواء بانتظام.

و أجازت الهيئة الحبة الدوائية المسماة “ابيليفاي” التي تنتجها شركة “أوتسوكا” الصيدلية لعلاج انفصام الشخصية، ومرض ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي)، والكآبة، وزودت الحبة بأداة تتبع ورصد.

وتتيح الحبة الرقمية للأطباء رصد مرضاهم وتناولهم للأدوية الموصوفة.

وقالت الهيئة الأميركية إن مقدرة المرضى على ابتلاع الأدوية الموصوفة للأمراض العقلية قد تكون “مفيدة لبعض المرضى”، رغم أن قدرة الحبة الرقمية على زيادة تحسن خضوع المريض لمستلزمات تناول الدواء في أوقاته لم يتم إثباتها، وأضافت أنها ستدعم توجهات تطوير مثل هذه الأدوية.

وتقوم “الحبة” بإرسال رسالة من أداة الاستشعار فيها إلى لصقة يتم ارتداؤها، تقوم بدورها بإرسال المعلومات إلى تطبيق هاتفي، بحيث يمكن للمريض تتبع عملية بلع الحبة على هاتفه الجوال.

ويبلغ حجمها حجم يعادل حبة ملح، وتزود أداة الاستشعار فيها ببطارية وهوائي للإرسال.

وتنشط الحبة بعدما تصل إلى المعدة وتتأثر بأحماضها. وقال الخبراء إن مثل هذه الحبوب الدوائية الرقمية يمكنها أيضاً مستقبلاً إدارة عمليات علاج أمراض مزمنة، مثل داء السكري والإصابات بأمراض القلب.