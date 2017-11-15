لجنة حصر موظفي وزارة الداخلية تباشر عملها غدا الخميس

رام الله /PNN- أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة لحصر الموظفين في المحافظات الجنوبية، استنادا لقرار مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الخاصة ستباشر عملها بالموضوع، اعتبارا من يوم غد الخميس في مقر وزارة الداخلية بتل الهوى.

وأشارت إلى أن الموظفين في محافظة غزة ومحافظة الشمال يمكنهم التوجه غدا الخميس الساعة العاشرة صباحا، ويوم الأحد المقبل الساعة 9 صباحا في مقر الوزارة.

وفميا يخص الموظفين في محافظة الوسطى وخان يونس ورفح، يمكنهم الحضور للوزارة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وللذين لم يتمكنوا من التسجيل في الأيام السابقة يمكنهم الحضور يوم الأربعاء المقبل.

ودعت الوزارة كافة الموظفين إلى الحضور بشكل شخصي وإحضار صورة عن الهوية الشخصية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، حيث ستبدأ اللجنة أعمالها من صباح يوم الخميس ولغاية يوم الأربعاء وترفع اللجنة الكشوف المعدة، وتقريرها إلى رئيس اللجنة الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانها، إن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات استلام البيانات الواردة من الموظفين العاملين في وزارة الداخلية الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/6/2007، والتحقق من شخصية الموظف وتطابقها مع هويته واستلام كافة المستندات اللازمة، والتحقق من تعبئة البيانات وفقا للنموذج والتحقق من استيفاء جميع المعلومات المطلوبة، وحصر أسماء الموظفين الذين استمروا في الدوام بعد تاريخ 14/6/2007، وإعداد الكشف النهائي مستوفيا لجميع البيانات المطلوبة، ورفع التقرير إلى رئيس اللجنة.