الشرطة والنيابة تحقق بوفاة مواطن دهسا بجنين واخر وجد متوفيا بطولكرم

طولكرم /PNN- قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة مواطن من مخيم نور الشمس شرق طولكرم وشابا اخر لقي مصرعه دهسا قرب بلدة الكفير جنوب جنين.

وقال ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا بظروف وفاة المواطن جمال نسيم أبو هلال (38 عاما) من مخيم نور شمس، وهو من ذوي الإعاقة، حيث وجد داخل منزله متوفيا، حضر الدفاع المدني وقام بخلع الباب والدخول لمنزله لاستخراج الجثمان.

واضاف ان مواطن لقي مصرعه يبلغ من العمر 30 عام بحادث سير دهس بالقرب من بلدة الكفير جنوب جنين والسائق يلوذ بالفرار والشرطة تشرع بالبحث والتحري وخبراء الحوادث يباشرون التحقيق