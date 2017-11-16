ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية في الخليل

رام الله /PNN_ ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة الخليل كمية من شرائح الاتصالات الاسرائيلية من نوع سلكوم الممنوعة من التداول في الاسواق الفلسطينية .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية تفيد ببيع وترويج شرائح اسرائيليه بالمدينة حيث تم تحريك دورية للمكان وبعد عملية المتابعة والمراقبة تم ضبط التجار متلبسين في وضع التسليم والكمية هي عبارة عن 235 شريحة إسرائيلية من نوع سلكوم وبحضور جهة الاختصاص بوزارة الاتصالات وبعد معاينة المضبوطات اقرت مصادرتها لانها ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 والذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتم تحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازم