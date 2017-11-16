حملة مداهمة واعتقالات واسعة طالت 30 فلسطيني بالضفة وزعم مصادرة اسلحة بنابلس

بيت لحم/محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 30 فلسطيني في انحاء مدن الضفة المحتلة

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادرته عددًا من قطع السلاح خلال حملة دهم واعتقالات بنابلس.

و قالت مصادر محلية ا أن المعتقلين هم: موسى دويكات، عضو مجلس طلبة جامعة النجاح من عسكر البلد، والطالب براء نواف العامر من كفر قليل، والطالب أحمد درويش والطالب محمد رمضان، والطالب وليد الاشقر، والطالب عميد عياد.

أما في بيت لحم، فاعتقلت قوات الاحتلال الشابين تامر صبح، وحمزة نواورة، في حين اعتقل الشاب مأمون أبو عون عن حاجز عسكري قرب بلدته جبع بقضاء جنين.

اقتحمت عدة احياء بنابلس واعتقلت براء نواف العامر، واحمد درويش، ومحمد عبد اللطيف رمضان وموسى دويكات ووليد الاشقر.

وفي دورا بالخليل، اعتقل الشاب عبد الحكيم أبو عرقوب منطقة طاروسة بالمدينة، وجى اقتحام لبلدة رنتيس ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهمت منزل المواطن شاكر رضوان ومكثت فيه أكثر من ساعتين ونصف قامت خلالها بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وطالبت العائلة بتسليم نجلها محمد.

بتبع…