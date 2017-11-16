السفير زملط: تغيير الرأي العام الأميركي يبدأ بالشباب

واشنطن/PNN- استقبل رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، القيادات الطلابية من الجامعات الأميركية في منطقة واشنطن الكبرى وولايتي فرجينيا وميريلاند، بعد دعوتهم من المفوضية للتباحث حول الطرق التي من خلالها يمكن رفع مستوى الوعي لدى الطالب الجامعي الأميركي بما يخدم القضية الفلسطينية.

ونقل السفير زملط في بداية اللقاء الذي حضره أيضا طلاب فلسطينيون وعرب ومن جنسيات أخرى، تحيات وشكر الشعب الفلسطينية وقيادته على نشاطهم وعملهم الدؤوب من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونشر الوعي بين فئة الشباب الأميركي، التي تظهر نتائجه كل يوم من خلال التغيير في الرأي العام الأميركي خصوصا بين شريحة الشباب وطلاب الجامعة، مشيدا بشجاعة الأجيال الشابة الأميركية.

وأكد أهمية توحيد الجهود وتشكيل جبهة عريضة لنشر الحقيقة عن القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، منوها إلى أن استراتيجية العمل المفوضية تعتمد التركيز على شريحة الطلاب والشباب كمدخل لتغيير الرأي العام والسياسات الأميركية تجاه فلسطين.

وعرج على دور الحركة الطلابية والشباب الأميركي في جميع التحولات المفصلية التي حصلت في تاريخ الولايات المتحدة.

وتحدث ممثلون عن الطلبة عن خططهم ونشاطاتهم خلال الفترة القادمة وسبل التنسيق المشترك، وجرى نقاش مطول وعميق حول تشكيل استراتيجية عمل موحدة في الجامعات الأميركية، مطالبين بالاهتمام والدعم لعملهم.

ويتزامن اللقاء مع إحياء ذكرى إعلان الاستقلال، وبهذه المناسبة، قال السفير زملط إن يوم الاستقلال هو يوم للسلام حين مدّت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني باعتراف المجتمع الدولي، يدها للسلام أملا بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في العام 1967، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني محب للسلام ويدعم جميع المساعي الرامية باتجاه إحقاق الحق وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرض فلسطين.