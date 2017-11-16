بالفيديو: الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ121 ويحاصر امرأة مريضة

النقب المحتل/ PNN- هدمت أليات الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل، وذلك للمرة الـ121.

وقال الناشط سليم العراقيب لوكالة “صفا”، إن جرافات الاحتلال مدعومة بعشرات سيارات الشرطة والقوات الخاصة “يوأب” اقتحمت القرية صباح اليوم وفرغت المنازل من سكانها وهدمتها كاملة.

وأكد أن قوة كبيرة تحاصر إحدى النساء في القرية في محاولة لأخذ كرسي تتكئ عليه بسبب مرضها، في محاولة لأخذه منها، بعدما تم هدم بيتها.

وذكر أن قوات الهدم والخراب حاولت استفزاز أهالي القرية الذين حاولوا التصدي لعملية الهدم.

وتعتبر العراقيب واحدة من بين 42 قرية فلسطينية بالنقب تصنفها حكومة الاحتلال بأنها “غير معترف بها” وتنفذ ضد سكانها مخططًا اقتلاعيًا باسم “برافر” يهدف لتهجيرهم وتجميعهم في قرية شقيب السلام، ومصادرة الأراضي لصالح مشاريع استيطانية.