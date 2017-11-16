وحدات خاصة تقتحم قسم 3 في سجن عسقلان وتُنكل بالأسرى

رام الله/ PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وحدات قمع خاصة وتدعى وحدات “الدرور” يرافقها عدد من عناصر شرطة السجن، اقتحمت صباح اليوم غرفة رقم 5 في قسم 3 التابع لسجن “عسقلان” الإسرائيلي، وقامت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى وقلبتها رأسا على عقب.

وأوضح الأسير نصر أبو حميد لمحامي الهيئة كريم عجوة، بأن الاقتحامات بدأت الساعة الخامسة صباحاً ولا زالت مستمرة حتى الآن، حيث تم إخراج الأسرى المتواجدين بالغرفة إلى ساحات الفورة دون السماح لهم بتغيير ملابس النوم أو إصطحاب معهم ما يقيهم من برد الصباح، وأشار بأن المداهمات قد جرت بطريقة مزعجة وإرهابية مما أدى إلى حدوث صدامات ومشادات كلامية بين الأسرى ووحدات القمع.