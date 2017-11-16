الحريري يقبل دعوة ماكرون لزيارة باريس

الرياض/ PNN- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قبل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس، بحسب ما نقلت عنه قناة “العربية” السعودية، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

ووصل لودريان الرياض مساء الأربعاء في زيارة تستمر يومين.

وعقب وصوله، اجتمع مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، وجرى خلال الاجتماع “استعراض آفاق التعاون السعودي الفرنسي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا ماكرون، رئيس الوزراء اللبناني وعائلته، للقدوم إلى فرنسا، بعد أيام من إعلان الحريري استقالته أثناء زيارته للسعودية.

وأوضح ماكرون، أن دعوته الحريري، وعائلته إلى فرنسا، لم تكن بهدف منحه اللجوء في بلاده.

وقالت الحكومة الفرنسية إن ماكرون يطالب بتأكيد الحريري استقالته من لبنان إذا كان القرار باختياره.

بدوره اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، الحريري، “محتجزاً وموقوفاً” بعد انقضاء نحو 12 يومًا على مكوثه في السعودية وتقديم استقالته من الرياض.

كما دعا مجلس الأمن الدولي، والحكومات الأوروبية للتدخل.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة للسعودية، قائلاً، في خطاب متلفز، إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.

والأحد الماضي، أعلن الحريري، في حوار تلفزيوني، أنه سيعود إلى لبنان “خلال أيام لا أسابيع أو أشهر” من أجل إتمام الإجراءات الدستورية لاستقالته.