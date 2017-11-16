“النقل والمواصلات” تشارك في المنتدى الـ 173 المعني بمواءمة تشريعات المركبات

جنيف/ PNN- شارك وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين، ممثلاً عن الوزارة في الدورة الثالثة والسبعين بعد المائة، لمنتدى الأمم المتحدة الاقتصادي لأوروبا، المعني بمواءمة قوانين المركبات من مشروع دعم النقل الأورومتوسطي الممول من الاتحاد الأوروبي، في جنيف بسويسرا في الفترة ما بين 14-17 تشرين الثاني الجاري.

وشارك في المنتدى مسؤولون رفيعو المستوى من الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، بالإضافة الى كبار خبراء المشروع.

ويهدف المنتدى إلى عرض أهداف وأنشطة الشركاء في دول حوض المتوسط ، فضلا عن النتائج المستدامة التي تحققت حتى الآن والأنشطة الجارية، لا سيما المتعلقة بأنظمة وتشريعات المركبات.

واستعرض ياسين في كلمته، ما قامت به الوزارة من إنجازات على مختلف الأصعدة، ومنها إنجاز المخطط الشمولي للنقل والمواصلات بالتعاون مع اليوروميد، وتشكيل فريق داخلي فني من كافة التخصصات لدراسة 13 اتفاقية رئيسة للأمم المتحدة والمتعلقة بالنقل البري، وإعادة ترتيبها حسب الظروف الفلسطينية، وقد حدد الفريق 5 اتفاقيات كأولوية فلسطينية في المرحلة الأولى للانضمام إليها، وهناك فريق آخر يعمل على تعديل قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لعام 2000، بالإضافة الى صياغة قانون نقل بري جديد، حيث كانت هناك توصية بمواءمة القانون الجديد مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف ياسين أن الوزارة تعمل وفقا للمعايير الأوروبية فيما يخص استيراد المركبات، وبما يسهم ذلك في توفير سبل الراحة والأمان للمواطنين .

وتحدث عن استراتيجية الوزارة نحو ترسيخ مبادئ السلامة المرورية عبر مساعيها المكثفة للحد من الاصطدامات المرورية وانطلاق حملة الفحص الشتوي، وما تقوم به دوريات السلامة على الطرق التابعة للوزارة .