140 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة/ PNN- واصل مستوطنون متطرفون وطلاب يهود صباح الخميس اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، بعدما وفرت الحماية الكاملة للمتطرفين المقتحمين بدءً من دخولهم عبر الباب ذاته، وخروجًا من باب السلسلة.

وبحسب بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 54 مستوطنًا و86 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وحاولوا أداء طقوس تلمودية، مشيرة إلى أن 1672 سائحًا أجنبيًا اقتحموا أيضًا الأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على المصلين أثناء دخولهم للأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند الأبواب.