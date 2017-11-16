فلسطين رايدرز تنظم مسيرة بالدراجات النارية بمناسبة الذكرى 29 للاستقلال

رام الله والبيرة/ PNN – نظم فلسطين رايدرز مسيرة بالدراجات النارية بدعم ورعاية مجموعة الهدى للمحروقات بمناسبة الذكرى 29 لاعلان الدولة الذي اعلنه الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 88 في الجزائر حيث يحتفل شعبنا الفلسطيني كل عام بهذه الذكرى وكله امل واصرار ان يعيده الله وقد تحققت اماني شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف

وانطلقت مسيرة فلسطين رايدرز بمشاركة العشرات من اعضاء فلسطين رايدرز تجول خلاها وسط مدينتي رام الله والبيرة رافعين الاعلام الفلسطينية انطلاقا من محطة الهدى بمدينة البيرة وشارع نابلس ودوار المنارة وسط رام الله والبيرة ومنها إلى دوار سرية رام الله الأولى ودوار شقيرة والعودة إلى مفترق خمسة نجوم طريق بيتونيا ومنها إلى دوار الساعة والمنارة وضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات حيث تمت قارئة سورة الفاتحة على روح الشهيد الخالد ياسر عرفات وشهداء شعبنا الفلسطيني وقد انتهت المسيرة في كوفي شوب ريو بمحطة الهدى في منطقة الطيرة حيث حفاوة الاستقبال والضيافة لجميع المشاركين .

ويعمل فلسطين رايدرز منذ تأسيسه تحت مظلة وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ويشارك في كافة الأنشطة الوطنية المناسبات الدينية ويشجع على زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية من أجل المحافظة على هويتها الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية .

وقد اشرف على قيادة المشاركون الكابتن وائل ابو العبد ومساعده الكابتن نضال مخلوف

منذ بداية الرايد وحتى نهايته باعطاء الاشارات خلال المسار والكابتن أمجد الزين ومساعده الكابتن شفيق في نهاية المسار ، ورافق الفريق مصور فلسطين رايدرز الكابتن شادي حاتم ومساعده عماد صالح ورافق الفريق اسعاف فادي كريم بسيارتي اسعاف تحسبا لحصول اي طاريء

وقال رجل الاعمال طارق النتشة ان مجموعة الهدى للمحروقات ستبقى حاضنة وداعمة لقضايا شعبنا الفلسطيني ولحقوقه الوطنية ، مواقعنا المنتشرة في محافظات الضفة الغربية هي سفارة لكل فلسطيني من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه ، نتمنى من الله العلي القدير أن يأتي العام القادم وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني بالحرية والإستقلال .

وقد رافق الفريق الكابتن خالد قدورة رئيس فلسطين رايدرز الذي شكر د. ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة على دعمها ومساندتها وشكر أيضا شرطة محافظة رام الله والبيرة على جهودها وشكر أيضا رجل الاعمال طارق النتشة على دعمه المميز والمتواصل ومساندته الدائمة والمستمرة والشكر موصول أيضا إلى اسعاف فادي كريم على مشاركتهم ومرافقتهم بسيارات الإسعاف

واشاد بالتزام اعضاء الفريق بالقوانين وارتداء كافة أدوات السلامة والأمان والسير بانتظام كمجموعة التي تعمل على تغير الصورة النمطية السلبية عن راكبي الدراجات النارية في فلسطين .