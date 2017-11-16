مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على 74 من المشتبه بهم في سيناء

القاهرة/ PNN- أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي بعد ظهر اليوم الخميس، عن قتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، والقبض على 74 من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية خلال نشاطات للجيش في شمال شبه جزيرة سيناء.

وقال المتحدث في بيان صحفي إنه تم تدمير 5 عربات دفع رباعي و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة ومخزنين لتكديس الوقود تحت الأرض عثر بداخلهما على حوالي 10 أطنان وقود أنواع مختلفة، خلال الأنشطة التي نفذها الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

واشار إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.

وأضاف العقيد الرفاعي إنه في مجال إحكام السيطرة على المعابر والمنافذ المؤدية إلى شمال سيناء، تم ضبط عربة نقل مخبأ بداخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وعربة ربع نقل بها كمية من المواد المخدرة من مادة الحشيش والأفيون، وفردين بحوزتهما أجهزة لاسلكية، وجوازات سفر مزورة، وأجهزة اتصالات بالقمر الصناعي، ومبالغ مالية كبيرة وذلك على أحد المعابر المؤدية لشمال سيناء.

وأوضح أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني التي تقع منطقة شمال سيناء ضمن اختصاصها تواصل استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب في المنطقة.