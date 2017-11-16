رئيس نادي الأسير يلتقي بمخرج فيلم يتناول قضية أطفال النطف

رام الله/ PNN- التقى رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بمخرج فيلم “حبيبي” أنطونيو فاتشيلونغو، والذي يتناول قضية أطفال الأسرى الذين رزقوا بهم عبر النطف المهربة.

جاء ذلك اليوم الخميس، في مقرّ نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، إذ أشار فاتشيلونغو إلى أنه قام بتأليف كتاب أيضاً حول موضوع الفيلم، وهو بصدد الاستمرار في تصوير جزء آخر من الفيلم خلال السنوات القادمة بالتزامن مع تطور الأحداث.

بدوره، أكّد فارس على أهمية الإنتاجات الثقافية المكتوبة والمصوّرة التي تجعل من قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال موضوعاً لها؛ وذلك في تدويل هذه القضية وإطلاع الرأي العام الدولي عليها، وفي تمرير رسائل وطنية هامّة بشكل أكثر سهولة من الخطابات واللقاءات السياسية.