اللواء منصور يلقي كلمة وزارة الداخلية في افتتاح جلسة المشاورات الوطنية

نيابة عن دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الاخ د.رامي الحمدالله القى وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور كلمة في افتتاح الجلسة الاولى للمشاورات الوطنية للتقرير الاولي لدولة فلسطين الخاص باتفاقية ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او القوة القاسية او اللانسانية او المهنية وذلك التزاماً من دولة فلسطين بتنفيذ ما توقع عليه من اتفاقيات او معاهدات دولية والعمل على ادماج هذه الاتفاقية في السياسيات الوطنية .

قال اللواء منصور إن قيام وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والهيئات الشريكة وبخاصة وزارة الخارجية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان يعكس الرغبة الجادة للقيادة الفلسطينية برئاسة فخامة السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان والحريات العامة .

اكد اللواء منصور على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة الرامية الى التزام فلسطين بالمعاهدات والاتفاقيات الدولي التي وقعت عليها دولة فلسطين ، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب .

ومن ضمن هذه الخطوات ستقوم وزارة الداخلية وبالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية لعقد دورات تدريبية على تنفيذ بروتوكول إسطنبول لمناهضة التعذيب ، حيث وقع مع الجامعة مذكرة تفاهم حول الموضوع.

كما أكد اللواء منصور حرص وزارة الداخلية على انشاء مراكز الاصلاح والتأهيل وفق المعايير الدولية لصون ليحفظ كرامة المواطن والعمل على تأهيله وادماجه في المجتمع.