القدوة: اعلان الاستقلال خطوة استراتيجة هامة في تاريخ قضيتنا

رام الله/PNN– قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” د. ناصر القدوة، أن اعلان الاستقلال يعتبر احدى الخطوات الاستراتيجية الكبرى في تاريخ قضيتنا الوطنية، لأنه بمقتضى هذا الاعلان مارس الشعب الفلسطيني من خلال المجلس الوطني حقه في تقرير المصير وأعلن قيام دولته.

وأشار القدوة الى أن اعلان الاستقلال له أهمية أخرى تتمثل في طبيعته الدستورية، ووجود مواقف واضحة بشأن قضية الوجود الوطني الفلسطيني ودولة فلسطين، بالإضافة إلى وجود بعض المسائل الاجتماعية كأهمية دور المرأة الفلسطينية في الحياة الفلسطينية وغيرها من القضايا.

جاء ذلك خلال حديث اعلامي له، اليوم الخميس. واعتبر القدوة وثيقة اعلان الاستقلال تطوراً استراتيجياً، بالرغم من عدم إنجاز الاستقلال الوطني وتحقيق السيادة على الارض الفلسطينية كافة، موضحا أن دولة فلسطين قائمة، مؤكدا على أن ذلك حقيقة ثابتة بفضل الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني، وبفضل الحق التاريخي، وبفضل إعلان الاستقلال، وبفضل اعتراف أغلبية دول العالم بهذه الدولة.

وشدد القدوة، على أن الدولة القائمة ولا يمنحنا اياها أحد، وليست خاضعة للتفاوض بيننا وبين الحكومة الاسرائيلية اسرائيل، موضحا أن التفاوض يجب أن يكون بخصوص طبيعة العلاقات المتعددة بين الدولتين.

وأكد المضي قدما بالعملية السياسية التي يسميها المجتمع الدولي “حل الدولتين”، وتحقيق ذلك من خلال التعامل مباشرة مع القوى الفاعلة، باعتراف هذه الدول بوجود دولة فلسطين، الأمر الذي سيخلق حقائق سياسية غير قابلة للتراجع عنها، ومنها الخطوات الحقيقية الفعلية العملية المتعلقة بمواجهة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في بلادنا.