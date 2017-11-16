شقير لPNN الفحص الشتوي للمركبات جزء من عمل وزارة النقل والمواصلات وهدفه حماية ارواح المواطنين

بيت لحم /PNN/ اطلقت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية فعاليات الفحص الشتوي للمركبات في محافظة بيت لحم بحضور وكيل وزارة النقل المهندس جمال شقير ومدراء الوزارة وضباط من الشرطة الفلسطينية .

وقال شقير في حديث لشبكة فلسطين الاخبارية PNN ان فعاليات الفحص الشتوي هي استمرار لفعاليات الفحص المتواصلة على مدار العام لكنها فعاليات الفحص تشمل حملات اضافية اشمل واوسع بداية كل فصل شتاء لفحص المركبات من الناحية الفنية لان الظروف الطبيعية والاحوال الجوية تستوجدب ان تكون المركبات جاهزة حيث يتم التركيز على مكانيكيات السيارات والهيئة الامامية والاضاءة والاطارات والبركات وكل ما يتعلق بتعزيز اليات حماية المواطنين في السيارات.

واشار الى ان هذه الحملات جزء من توجيهع المواطنين لتفقد مركباتهم وتوعيتهم لفحص هذه المركبات التي يتنقلون بها داعيا كل مواطن الى تفقد سيارته لا في فصل الشتاء فقط بل على مدار العام خصوصا وان كل مواطن يستطيع ان يعرف وضع مركبته وما تحتاج اليه من صيانة.

الشرطة بدورها اكدت على انها تواصل العمل ليل نهار ومع الجهات المعنية لتعزيز الامن والامان على الطرق في الشوارع الفلسطينية من خلال حملات الفحص والمتابعة على اكثر من صعيد.

وفي هذا الاطار قال النقيب خضر مرعب من شرطة المرور ان الشرطة تقوم وبالتعاون مع وزارة النقل بتشديد الاجراءات من خلال حملة الفحص الشتوي مع وزارة النقل والمواصلات حيث يتم تفقد السيارات وفحصها ميكانيكيا حتى تكون جاهزة في فصل الشتاء

واضاف مرعب ان الفحص يجري على مدار ايام موضحا ان العمل يتم بالتعاون مع الوزارة وبتعليمات من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وبمتابعة من العقيد زيد ابو زنيد مدير عام شرطة المرور بضرورة الحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم وحياتهم حتى يكون فصل الشتاء بلا حوادث وبلا خسائر مادية وبشرية حيث تساهم هذه الحملات بتخفيف الحوادث الناجمة عن الاوضاع الميكانيكية للمركبات.

واشار النقيب مرعب الى ان الفحص يشمل جميع اشكال الصيانة للمركبات مشددا على ان بعض المركبات حديثة وبعضها متوسطة العمر وبعضها قديمة وبالتالي فان كل نوع بحاجة لشكل من اشكال الصيانة الدورية .

من جهتهم عبر بعض المواطنين عن رضاهم على الحملة واداء القائمين عليها مؤكدا انها تخف من معاناة المواطنين من اكثر من ناحية حيث ان صيانة المركبات تخفف الحوادث من جهة كما ان هذه الحملات تخفف من السيارات الغير قانونية من الجهة الاخرى مما ينعكس ايجابا على المجتمع مطالبين باستمرار الحملات بشكل دائم على الطرق .

وشدد مواطنون اخرون على اهمية هذه الحملات لانها تساهم في تعزيز القانون على الطرقات في ظل بعض الممارسات الخارجة عن القانون وعن العادات والاخلاق التي يتمتمع بها شعبنا الفلسطيني حيث ترى بعض الممارسات من السائقين الصغار التي تسيئ لكل ما هو فلسطيني.