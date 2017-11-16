إقالة مدرب إيطاليا بعد فشل التأهل للمونديال

ايطاليا/PNN-أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إقالة المدرب الحالي لمنتخب الأتزوري، جيامبيرو فينتورا بشكل رسمي، بعد فشله في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وقال الاتحاد في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء “في أعقاب الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد كارلوس تافيكيو وأعضاء مجلس الإدارة في أعقاب الفشل في التأهل لكأس العالم 2018، لم يعد جيامبيرو فينتورا مدربًا للمنتخب الوطني”.

وطلب رئيس الاتحاد الإيطالي من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع تقديم المقترحات بشأن المدربين الجدد قبل الاجتماع المقبل لأعضاء مجلس الإدارة.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد تعادله سلبيًا على ملعب “سان سيرو” أمام السويد، في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة، وذلك بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد.