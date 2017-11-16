د. مجدلاني يستقبل رئيس المدرسة العليا للصحافة في باريس د. غيوم جوبان

رام الله /PNN-استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله، رئيس المدرسة العليا للصحافة في باريس د. غيوم جوبان، ضمن زيارة الأخير لفلسطين بتنظيم من نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، وبحث اخر التطورات السياسية .

وأكد د. مجدلاني على دور نقابة الصحفيين الوطني ، مثمنا العلاقات الفلسطينية الفرنسية في كافة المجالات ، وأن تكون هذه الزيارة بداية لتعاون اكاديمي في مجال الصحافة بما يخدم قضية شعبنا .

وتطرق اللقاء إلى الحالة السياسية العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والتغييرات الدولية والإقليمية التي تحدث بالمنطقة وأثرها على القضية الفلسطينية.

كما تحدث عن المصالحة الوطنية باعتبارها خيار وطني استراتيجي وأن الخطوات القائمة نحو انهاء الانقسام وإعادة الوحدة ،لتعزيز الموقف الفلسطيني نحو اقامة الدولة ، كما اشار أن القيادة تبذل كافة الجهود من أجل استكمال المصالحة الوطنية .

مؤكدا أن الشعب الفلسطيني قادر على بناء دولته الديمقراطية ، وأن الدعاية الاسرائيلية الموجهة للرأي العام العالمي وتحديدا الاوروبي منافية للحقيقة ، وهي تعمل للتحريض المستمر على الشعب الفلسطيني وقيادته .