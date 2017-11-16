السنوار : لا تسمحوا لـ”حماس” أو “فتح” بالتراجع عن المصالحة

غزة/PNN-قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إن “المصالحة ليست شأناً فتحاوياً أو حمساويا،ً إنما هي مصالحة الكل الفلسطيني وعليها أن تنجح”.

وأضاف السنوار خلال كلمته في اللقاء الوطني الحواري الذي ينظمه مركز مسارات بغزة، ” لا تسمحوا لحماس أو لفتح بالتراجع عن المصالحة، فنحن مقبولون على مزيد من تذليل الصعاب أمام تحقيق المصالحة”.

وتابع قوله :” هدفنا أن نحقق الوحدة والشراكة، التي من شأنها تكون رافعة للمشروع الوطني، وفي اتفاق القاهرة الأخير حققنا تقدما واستطعنا أن نترجم على الأرض بصورة عملية

وأكد السنوار، أن المشروع الوطني في خطر كبير، مضيفاً “علينا طي صفحة الانقسام السوداء والخروج من هذا المأزق”.