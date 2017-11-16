تعبيد 8 شوارع في مدينة رام الله وشق طرق جديدة

رام الله /PNN– تنفذ بلدية رام الله حاليا ورشة عمل كبيره في مختلف أحياء المدينة، حيث باشرت بشق شوارع جديدة وتعبيد عدد من الطرق، وانشاء انارة جديدة لشوارع تم تعبيدها مؤخرا.

في هذا السياق قامت بلدية رام الله بتعبيد عدة شوارع في المدينة بطول 1.300 متر، شملت تعبيد طبقة أولى لشارعي عبد الحميد شومان والأشوريون في المنطقة الصناعية، وتعبيد شارع تشيلي خلف قصر الحمراء، وشارع المفتخرة بجانب مجمع فلسطين الطبي، وشارع أدولف بالمة في منطقة الماصيون، وشارعي حنا نقارة وأسعد جغب في منطقة عين منجد، وشارع سلمة.

وقالت البلدية في بيان لها: ويأتي ذلك بعد الانتهاء من تأهيل تأسيسات أرضية لشركة الكهرباء والاتصالات، وتنفيذ خطوط مياه، وخطوط الصرف الصحي، وتأهيل أرصفة وخلجان، وصب أكتاف باطون لحماية الشارع من الانجراف.

وأضاف البيان: كما تواصل بلدية رام الله أعمال شق شارعي صلاح خلف والمتنبي في منطقة الطيرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار توسعة شبكة الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة من شأنها خدمة المواطنين في مدينة رام الله.

وأردف: أما في البلدة القديمة برام الله فتتواصل الأعمال في مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، والذي من شأنه تحسين خدمات الصرف الصحي من خلال اجراءات وضوابط لضمان عدم ربط قنوات مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي في الأبنية، حيث يتوجب شبكها إما على عبارات مياه الامطار إن وجدت، أو تصريف حر على الشارع.

وأشارت بلدية رام الله في هذا السياق اشتراط الحصول على تراخيص وأذونات الأشغال بالالتزام بعدم ربط مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي بالأبنية الجديدة، وتصويب وضع الأبنية المخالفة من حيث تصريف المياه.

وبدوره، قال رئيس قسم المياه والصرف الصحي في بلدية رام الله خالد غزال، إن 80 % من الملاحظات والمشاكل التي تتعامل معها البلدية سنويا خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مياه الأمطار بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي؛ ما يسبب فيضان في المناهل.

وتابع: كما يتسبب اختلاط مياه الامطار مع المياه العادمة بمكاره صحية، ومن هنا تهيب بلدية رام الله المواطنين التعاون مع البلدية، بمراجعة الطواقم الفنية بخصوص أي استفسار يتعلق بتصويب الاوضاع والشبك بطريقة صحيحة.

وتأتي هذه الأعمال سياق عملية تأهيل وشق مستمرة لشوارع مدينة رام الله، وذلك بتمويل من صندوق البلدية لعام 2017 ضمن عطائها السنوي.