الاتحاد الأوروبي: بعثة دبلوماسية عالية المستوى ستصل غزة الأسبوع المقبل

غزة/PNN-اعتبر الاتحاد الأوروبي فتح كافة المعابر في قطاع غزة تحت إدارة وسيطرة السلطة الفلسطينية، أمراً هامًا لتحقيق حرية الحركة للأهالي وتمكين السلطة على أرض الواقع.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، إرسال بعثة دبلوماسية عالية المُستوى الأسبوع المقبل لعقد نقاشات حول الشروط والتوقعات السياسية والأمنية للأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك إمكانية القيام بتقديم مساعدات مالية.

وشدد على دعمه للجهود الحالية الرامية إلى إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، بما فيها الحوار القادم للفصائل بالقاهرة في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر.

وطالب الاتحاد الفصائل الفلسطينية العمل بِنِيَّة حسنة وصولاً إلى الوحدة الشاملة، والامتناع عن “اتخاذ أي خطوات غير مسؤولة أو إلقاء خطابات تؤدي إلى صرف الانتباه عن هذه العملية الهامة والتي ستؤدي إلى تعريض الجهود الجماعية لتحسين أوضاع أهالي غزة للخطر”.