ثقافة جنين تنظم قراءات شعرية وتناقش المجموعة القصصية “غلبة الشياطين”

جنين /PNN-نظمت مديرية الثقافة على هامش معرض الكتاب “جنين تقرأ”، واحياء لذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال، والذكرى المئوية للشاعرة فدوى طوقان، اليوم الخميس، مناقشة للمجموعة القصصية “غلبة الشياطين” للكاتب هلال جلامنة، وقراءات شعرية لشعراء من المحافظة.

وقالت القائم بأعمال مديرية الثقافة في محافظة جنين أمال الغزال، إن وزارة الثقافة تضع على سلم أولوياتها دعم الشعراء والكتاب والأدباء، من أجل دعم الحراك والمشهد الثقافي في المحافظة. ودعت إلى تكاتف الجهود من أجل الحفاظ على التاريخ والموروث الأدبي والتاريخي للشعب الفلسطيني.

من جهته، أشاد الناطق باسم معرض الكتاب ثائر أبو بكر، بدور وزارة الثقافة واحتضان الشعراء، وتقديم الدعم لهم. وركز على أهمية الفن والأدب وتنظيم المعارض من أجل تشجيع القراءة خاصة بعد هجران الكتب.