أيزنكوت لصحيفة سعودية: مستعدون لتبادل المعلومات مع الرياض

الرياض/PNN-أجرى رئيس أركان الاحتلال “الإسرائيلي” الجنرال غادي إيزنكوت، لأول مرة في التاريخ مقابلة صحفية مع صحيفة “سعودية”، وسط تأكيدات رسمية على بدء التطبيع بين السعودية والاحتلال “الإسرائيلي”.

وأجريت المقابلة الصحفية بين مراسل الصحيفة وإيزنكوت في مكتب الأخير بمقر هيئة الأركان بـ “تل أبيب” المحتلة.

وقال ايزنكوت: إن للسعودية و”إسرائيل” مصالح مشتركة ضد التعامل مع إيران، نافياً وجود أي نية لدى جيشه لمهاجمة حزب الله في لبنان لكن لن تقبل “إسرائيل” بأي تهديد استراتيجي لها وفقاً لقوله.

ووصف ايزنكوت وضع الاحتلال الإسرائيلي عسكرياً بالأفضل منذ قيامها من ناحية القدرات والامكانات، وتطرق إلى مسائل كثيرة بما يتعلق بالوضعين السوري واللبناني ومشاكل الشرق الاوسط والعلاقات الإسرائيلية العربية وتقاطع المصالح بالكامل بين “إسرائيل” والدول العربية وضرورة اقامة تحالف في المنطقة لمواجهة إيران.