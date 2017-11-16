اخطارات لترحيل بدو “جبل البابا” في العيزريه بعد 8 ايام

القدس/PNN – اخطرت قوات الاحتلال البدو القاطنين في تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة بترحيلهم بعد 8 ايام من تاريخه بنية هدم التجمع.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت عصر اليوم التجمع وسلموا المواطنين الاخطار ووضعوا زوايا حديدية في التجمع وعلقوا الاخطارات عليها باللغتين العربية والعبرية.

واضافت المصادر ان التجمع يضم 57 منزلا للعائلات يقطنها 320 مواطنا، ونحو 60 بركسا للمواشي والحيوانات،

واكد المصادر ان المواطنين لا يملكون سوى خيار الصمود والبقاء في ارضهم، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال انتهجت هذه المرة سياسة القوة والعنجهية في اقتحام التجمع.

وكانت قد قد نفذت جرافات الاحتلال الاسرائيلي عمليات هدم لـ4 مساكن تعود لمواطنين في تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة وسلمت سلطات الاحتلال اخطارات هدمٍ جديدة لخمسة منازل تعود لمواطنين بمنطقة جبل البابا قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي في قرية عرب الجهالين بركسين سكنيين وبركس زراعي تعود للشقيقين محمد وداود سليمان الهرش دون سابق انذار ، ومنزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بذريعة البناء دون ترخيص في حي واد ياصول في سلوان لعائلة أبو رجب وأرجأت طواقم البلدية العبرية في القدس هدم منزل يعود للمواطن شريف محيسن في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بعد ابراز العائلة أمراً قضائياً يمنع الهدم، وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، مبنى سكنيا، في منطقة “وادي الدم” بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص،والمبنى يعود لعائلة الشلودي المقدسية كما هدمت جرافات الاحتلال أساسات ثانية في الحي لعائلة الكسواني ونفذ الهدم دون سابق انذار.