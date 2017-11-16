طريقة عمل البسبوسة

المكوّنات:

خمسمئة غرام من السميد.

مئتا غرام من مبشور جوز الهند. مئتا غرام من سكر البودرة.

مئة غرام من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.

مئتا غرام من لبن الزبادي.

مئتا غرام من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا.

مكوّنات القطر:

كوب ونصف من السكر.

مئتان وخمسون ملليلتراً من الماء.

ملعقة صغيرة من: عصير الليمون.

ماء الزهر.

طريقة التحضير:

نبدأ بتحضير القطر، فنضع كلاً من السكر، والماء في قدر على النار، وندعه إلى أن يغلي.

نُزيل القدر عن النار، ثم نضيف كلاً من عصير الليمون، وماء الزهر، ونُحرّكهم جيداً.

نضع كلاً من السميد، والسكر، وجوز الهند، والطحين، والبيكنغ باودر، والفانيلا في إناء.

نضيف كلاً من الزبدة، ولبن الزبادي، ثم نُحرك الخليط إلى أن يتجانس.

نسكب الخليط في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ثم نُقطّعها على شكل مربعات.

نُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مُسبقاً على نار متوسطة الحرارة، وندعها لمدّة أربعين دقيقة.

نُخرج الصينية من الفرن، ثم نصبّ القطر فوق البسبوبة.