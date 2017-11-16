الأعرج وممثل اليابان يطلقان مشروع بناء محطات ترحيل النفايات الصلبة في القدس وقلقيلية

العيزرية /PNN-احتفلت وزارة الحكم المحلي والحكومة اليابانية اليوم الخميس، بإطلاق مشروع بناء محطات ترحيل النفايات الصلبة في بلدة السواحرة بمحافظة القدس، وبلدة جيوس في محافظة قلقيلية، وذلك بتمويل من الحكومة اليابانية بقيمة (3.6) مليون شيقل.

وحضر الحفل وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو، والممثلة الرئيسة لوكالة التعاون اليابانية (جايكا) يوكومتسوي، ومحافظ القدس عدنان الحسيني، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ورئيس مجلس خدمات شمال شرق وجنوب شرق القدس عصام فرعون، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية، ومدراء الأجهزة الأمنية.

بدوره، قال الأعرج “إن افتتاح مثل هذه المحطات من شأنه أن يسهم في دعم سياسات وزارة الحكم المحلي ومساعيها نحو تمكين مجالس الخدمات المشتركة من القيام بواجباتها وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المالية المتمثلة في تقليل تكاليف نقل النفايات إلى المكبات الصحية مباشرة”.

وأكد الأعرج إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة لقطاع النفايات الصلبة، حيث صادق مجلس الوزراء مؤخراً على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة النفايات الصلبة (2017-2022)، والتي أعدها الفريق الوطني بقيادة وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية العديد من السياسات والتدخلات الهادفة إلى النهوض بهذ القطاع وتطويره.

وأضاف الأعرج أن هذا المشروع سيسهم في الحفاظ على الصحة والبيئة بشكل عام من خلال توفير محطات مجهزة بكافة المستلزمات الخاصة بالتعامل مع النفايات الصلبة، بالإضافة إلى أنها ستخدم العديد من المواطنين بما يقارب 300 ألف نسمة، بالتالي تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها، الأمر الذي سيلمسه المواطن على أرض الواقع.

وشكر الأعرج الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي، والذي كان له بالغ الأثر في النهوض بالقطاع وتطويره وخاصة في مجال إدارة النفايات الصلبة، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم خلال المراحل المقبلة.

من جهته، أعرب السفير الياباني عن امتنانه لجميع الشركاء الذين عملوا على تحقيق هذا المشروع الذي يمثل التعاون الحقيقي بين جميع الجهات ذات العلاقة من الوزارة، والوكالة اليابانية، والحكومة اليابانية كممول للمشروع.

وأضاف اوكوبو أن الحكومة اليابانية عملت على دعم العديد من القطاعات الحيوية في فلسطين، من خلال تنفيذها العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها خدمة السكان المحليين، وأن الحكومة اليابانية تعمل وفي الوقت الحالي على دعم تنفيذ محطة معالجة المياه العادمة في أريحا، وتوسيع شبكات المياه العادمة في عقبة جبر.

بدوره، أكد الحسيني أهمية إقامة مثل هذه المحطات في محافظة القدس نظراً للأهمية الاستراتيجية للمحافظة وضرورة تعزيز صمود المواطنين في المنطقة من خلال تقديم الخدمات الأساسية لهم وتسهيل وصولهم إليها، وبارك للأهالي انطلاق المشروع الهام والحيوي، كما وشكر الحكومة اليابانية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.

من جانبها، قالت يوكو متسوي “إن وكالة التعاون اليابانية (جايكا) قد عملت مع وزارة الحكم المحلي منذ العام (2005)، وذلك لتطوير وبناء قدرات الحكم المحلي من خلال تقوية قدرات مجالس الخدمات المشتركة لتقديم خدمة إدارة النفايات الصلبة بجودة عالية، ونحن في الوكالة سعداء لبناء محطات الترحيل الممولة من الحكومة اليابانية والذي سوف يساهم في تقديم خدمة فعالية للشعب الفلسطيني.