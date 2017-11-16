المالكي يبحث مع وفد من “كوبلاك” نتائج مؤتمره الأخير

رام الله /PNN- بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع وفد رئاسة اتحاد الفيدراليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي “كوبلاك” المنتخبة، نتائج مؤتمرها الأخير وخطواتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاءه وفد الاتحاد متمثلاً برئيسه رفائيل المصري والسكرتير العام أمير مراد، ومسؤول التواصل مع فلسطين عماد مطير، اليوم الخميس في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله.

وتعد هذه أول زيارة رسمية للاتحاد لدولة فلسطين وذلك عقب انتهاء أعمال مؤتمره الرابع الذي عقد في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، في الفترة بين 19-22 من الشهر الماضي.

وسلم المصري نسخة من النظام الداخلي الجديد ل”كوبلاك” بهدف الاطلاع عليه واعتماده من قبل الرئيس محمود عباس، بعدما قدم شرحاً مفصلا حول المؤتمر الأخير ونتائجه.

من جهته، أكد المالكي أهمية عقد المؤتمر، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عباس له. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد المؤتمر هو تأكيد تواصل الجاليات عبر الفيدراليات بفلسطين، وتعزيز وضع جالياتنا في أماكن تواجدها، وتوثيق علاقاتها بوطنها الأم.

ووجه المالكي الدعوة لأعضاء “كوبلاك” الجديدة وهم 15 عضوا لزيارة فلسطين منتصف الشهر المقبل، لعقد لقاءات مع مؤسسات حكومية بهدف التعرف على طبيعة عملها، وبحث العمل المشترك وتعزيزه، ووضعهم في صورة الأوضاع التي تجري على أرض الواقع، والتوافق على خطة عمل تلبي طموحات أبناء شعبنا المغتربين.