اختيار عميد كلية طب الأسنان في جامعة القدس عضواً في لجنة امتحانات البورد العربي

القدس/PNN-اختارت لجنة الانتخابات الدائمة للمجلس الطبي العربي د. محمد أبو يونس عميد كلية طب الأسنان في جامعة القدس عضواً في لجنة امتحانات البورد العربي في اختصاص جراحة الوجه والفكين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل فلسطين في اللجنة المتقدمة ضمن المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابعة لجامعة الدول العربية.

وقال د. أبو يونس إن أهمية العضوية تنبع في تمثيل الوطن وجامعة القدس في مثل هذه اللجان المتخصصة، وتبادل الخبرات مع جميع الأكاديميين والمهنيين في الوطن العربي، إضافة إلى الاسهام في تطوير النظام الصحي في الوطن العربي.

وقد جاء اختيار د. أبو يونس خلال اجتماع دوري للمجلس الذي يعنى بمتابعة جميع شؤون التدريب الطبي السريري والمناهج والانتخابات للأطباء والمقيمين في برامج التخصص المختلفة في جميع الدول العربية.