دوري الاحتراف الجزئي: إسلامي قلقيلية يوقف انتصارات الأمعري المتصدر

رام الله PNN– أوقف نادي إسلامي قلقيلية، مساء اليوم الخميس، انتصارات مركز الأمعري بدوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي” بعدما فرض عليه التعادل الايجابي بهدف لمثله، قي اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الأسبوع الـ11 والأخير من مرحلة الذهاب للدوري، واحتضنه إستاد ماجد أسعد في البيرة.

وكان الأمعري متصدر الدوري حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة أمام صاحب المركز العاشر حاليا في الدوري نادي سلوان المقدسي.

ورغم هذا التعادل، إلا أن مركز شباب الأمعري ضمن المحافظة على صدارة الدوري في ختام مرحلة الذهاب بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة وحيدا في الصدارة، بينما يحل أبناء القدس في المركز الثاني برصيد 18 نقطة وتبقى له مباراة، أما الإسلامي فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس مؤقتا بانتظار باقي النتائج.

وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني منح اللاعب لؤي نصار إسلامي قلقيلية التقدم، قبل أن يتمكن اللاعب أحمد عبد الله من معادلة النتيجة لصالح الأمعري.

وفي لقاء آخر جرى على إستاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، سقط نادي طوباس على أرضه أمام ضيفه شباب العبيدية بهدفين نظيفين، وبقي طوباس بهذه الخسارة، في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، وارتقى العبيدية للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.