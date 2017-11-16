ولي العهد السعودي يزور فرنسا مطلع 2018

فرنسا/PNN-صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في الرياض الخميس ان فرنسا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية خلال زيارة لولي العهد الامير محمد بن سلمان، مقررة مطلع كانون الثاني/يناير 2018.

وعرض الامير محمد (32 عاما) نجل الملك سلما بن عبد العزيز، في 2016 برنامجا واسعا لتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد الى حد كبير على النفط الذي تراجعت اسعاره في السنوات الاخيرة. كما قام باصلاحات اجتماعية كبيرة لمصلحة الشباب والنساء خصوصا.

وقال لودريان في منتدى نظمته مؤسسة “مسك للشباب والتجديد” الخميس “نحن معجبون بالاصلاحات التي تجرونها اليوم في اطار “رؤية 2030″ التي تتضمن خطة طموحة لتطوير اجتماعي واقتصادي للمملكة”.

وأعلن ان البلدين مصممان على تعزيز شراكة “متينة”.

وقال لودريان في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير “حددنا منهجا يسمح لفرنسا بمواكبة الاصلاحات الطموحة ل+رؤية 2030+ في المجال الاقتصادي خصوصا”.

وأوضح لودريان لفرانس برس ان “خارطة طريق” سترسم في مجال “مشاريع وآفاق واتفاقات محتملة” تمهيدا لزيارة ولي العهد السعودي، مشيرا خصوصا ان المجالات المعنية هي “قطاع البحرية والطاقة والنقل”.