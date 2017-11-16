الحية: أهم عوامل استجماع القوة الفلسطينية تحقيق المصالحة

غزة/PNN-أكد الدكتور خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن حركته ماضية قدما في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وشدد الحية خلال كلمة له بلقاء جماهيري نظمته حركة حماس في البريج للحديث عن المصالحة الفلسطينية على أن أحد أهم عوامل استجماع القوة الفلسطينية يتمثل بتحقيق الوحدة بين الكل الفلسطيني.

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن الانقسام عزز الضعف الفلسطيني، منوها إلى وجود مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، قائلا :”ذهبنا للمصالحة بكل حرية وقناعة لحماية قضيتنا الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقاومته”.

واعتبر الحية اتفاق أوسلو بالخطأ التاريخي الأكبر على القضية، موضحا أن المقاومة بالضفة يتمادى عليها الاحتلال والسلطة في آن واحد، ومعتبرا في الوقت ذاته المصالحة واجب وضرورة وطنيه يجب تحقيقها.