أردان: مستعدون لصد أي هجوم من قطاع غزة

غزة/PNN-تجول ما يسمى بـ “وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي”، جلعاد أردان اليوم الخميس، في المنطقة الجنوبية للوقوف على استعدادت جيش الاحتلال لصد أي سناريو محتمل، مثل تسلل مسلحين فلسطينين من البحر ومن الأنفاق.

وتأتي زيارة أردان للمنطقة الجنوبية بحسب ما نقل موقع “المستوطنين 7” بسبب تهديدات حركة الجهاد الاسلامي بالرد على عملية استهداف نفق سرايا القدس في منطقة كيسوفيم.

وشارك أردان في الجولة قائد جيش الاحتلال في المنطقة الجنوبية دافيد بيتنا، حيث تفقد أردان جهوزية قوات الاحتلال لعمليات تسلل مسلحين من قطاع غزة للكيبوتسات المجاورة للقطاع.

وبدأت جولة أردان في مدينة عسقلان حيث انضم أردان للقوات الخاصة لبحرية الاحتلال الخاصة بمواجهة الأحادث مع قطاع غزة. حيث تلقى تقريراً حول تهديد تسلل مسلحين فلسطينين عبر البحر لشواطئ الأراضي المحتلة القريبة من قطاع غزة.

وقال أردان: “الجيش الاسرائيلي مستعدة لصد أي هجوم إن كان عبارة عن عملية تسلل أو من الجو أو من تحت الأرض أو من البحر”. وأضاف، “من يريد استهدافنا سنرد عليه بقوة”