محافظة الخليل تحتفل بزواج 80 شخصا من ذوي الإعاقة

الخليل/PNN- احتفلت جماهير محافظة الخليل مساء اليوم، بزفاف 80 عريساً وعروسة في العرس الجماعي الاول من نوعه للاشخاص ذوي الاعاقة برعاية الرئيس محمود عباس.الحفل الذي اقيم في ملعب مدرسة ابن رشد وسط الخليل حضره رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس جهاز الامن الوطني اللواء نضال ابو دخان وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ومحافظ الخليل كامل حميد ووزير الصحة د. جواد عواد، ورئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة والعديد من مدراء المؤسسات الاهلية والحكومية ولفيف من قادة العمل الوطني.

وقال أيمن عبد الغني القواسمة منسق العرس الجماعي الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة، ان هذا اليوم هو عرس وطني يقام لأول مرة ليثبت للجميع بان من حق الاشخاص ذوي الاعاقة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.واضاف، الحمد لله لقد تكللت جهودنا التي استمرت على مدار نحو ثمانية اشهر بالنجاح من خلال هذه الكوكبة من الازواج، ونشكر الاخ الرئيس على رعايته لهذا الحفل والشكر موصول لمحافظ الخليل و المؤسسات والشركات ورجال الأعمال الذين دعموا اقامة هذا الحفل.وقال القواسمي :” بلغت تكلفة حفل الزفاف الجماعي هذا مليون وثلاثمائة ألف شيكل، وقد تقدم 136 شخصا بطلبات للمشاركة في الحفل لكن بالنهاية تم اعتماد طلبات المشاركة في هذا الحفل والتي بلغت 136 طلبا جماعي لعدد اكبر مما تقدم”.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محسين:” إن هذا الحفل يؤكد على دعم القيادة الفلسطينية لكافة فئات المجتمع الفلسطيني، لتعزيز صمودهم وبقائهم في وجه الاحتلال”.وقال ايضاً:” لقد تزامن هذا العرس مع ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعيد الاستقلال الوطني تعبيرا للوفاء لدماء الشهداء، وفي سياق سياسة الرئيس محمود عباس لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المهمشة والمهددة بالاستيطان، ومساندة الفئات الفقيرة”.

و قال محافظ الخليل خلال كلمته:” أنتهز الفرصة لأثني على دور حركة فتح المعطاءة التي لها الدور الهام في إتمام هذا العرس الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن، كما أنقل إليكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس الذي هو مهتم جدا بدعم هذه الفئة من ذوي الإعاقة”.