جمعية الكشافة الفلسطينية تقلد الرئيس وسام الغاب” الشارة الخشبية”

رام الله /PNN– قلدت جمعية الكشافة الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وسام الغاب” الشارة الخشبية”، تقديراً لجهود سيادته في دعم الحركة الكشفية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال استقبال سيادته، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لوفد الجمعية الكشفية الفلسطينية، برئاسة رئيس الجمعية اللواء جبريل الرجوب.

وأشاد الرئيس، بالتكريم الهام من قبل الجمعية الكشفية الفلسطينية، مؤكدا دعمه للحركة الكشفية الفلسطينية، باعتبارها من العناصر الأساسية في تكوين الجيل الفلسطيني القادر على البناء والعطاء.

وحضر اللقاء أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.