حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

رام الله /PNN- تنبأت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت الدائرة أن الجو يكون يوم غد السبت غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الأحد المقبل لتصبح حول معدلها السنوي العام، فيما يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج