التربية تباشر حصر موظفيها وتعدل على أماكن التسجيل بغزة

غزة/PNN-باشرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، حصر أسماء موظفيها العاملين في مقر الوزارة والمديريات والمدارس في محافظات قطاع غزة، وتعلن تعديلها على مواعيد وأماكن التسجيل لمديريتي خانيونس ورفح؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين، وضمن الإجراءات والخطوات الخاصة بترتيب أوضاع موظفيها في القطاع بناءً على تفاهمات المصالحة الوطنية.

وتوافد منذ ساعات الصباح الموظفون الذين يعملون في مديرية ومدارس منطقة شرق غزة إلى مقر الوزارة ومقابلة اللجنة الخاصة بذلك وهم: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام الشؤون الإدارية د. أكرم حماد، ومدير دائرة الرواتب والعلاوات أمجد أبو حسين، ومدير دائرة شؤون الموظفين مهند أبو شمة، إضافةً إلى عدد من العاملين في اللجنة.

وجرت عملية التسجيل بشكل جيد وسط الحرص من الجميع على إنجاح هذه العملية من خلال جهود طواقم الوزارة والعاملين.

ومن المقرر أن تستأنف عمليات التسجيل يوم غد الجمعة لموظفي مديرية ومدارس غرب غزة، أما السبت فمخصص لموظفي مديرية شمال غزة والأحد للوسطى والاثنين لمديرية غرب خانيونس، والثلاثاء لمديرية شرق خانيونس ورفح ، ويوم الأربعاء وهو اليوم الأخير مخصص لمقر الوزارة وقطاع التعليم العالي.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنَّ تسجيل الموظفين لمديريات خانيونس، وشرق خانيونس، ورفح سيتم في مديرية خانيونس بنفس المواعيد المحددة سابقاً.