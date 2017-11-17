إطفائية بلدية الخليل والهلال الاحمر تنقذان 6 اصابات بحادث سير في المدينة

الخليل/PNN-انقذت طواقم الاطفاء في بلدية الخليل والهلال الاحمر الفلسطيني هذه الليلة، ستة اصابات وقعت نتيجة حادث سير بين مركبتين على مفرق واد الكرم في مدينة الخليل، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت اصاباتهم بالمتوسطة.

وأفاد ضابط الاطفاء في بلدية الخليل نضال القيمري، بأن مركز الاطفاء في عين ساره تلقى اشارة تفيد بوقوع حادث سير في المنطقة المذكورة، مؤكداً أنه تم التوجه مباشرة الى عين المكان، لافتاً الى أن ضباط الاطفاء وبالتعاون مع طواقم الهلال الاحمر انقذوا ستة اصابات، وتم نقلهم الى المستشفى بواسطة سيارات الاسعاف لتلقي العلاج. ووصف الهلال الاحمر الاصابات بالمتوسطة.