وزير الخارجية القطري يزور عريقات

اريحا/PNN-قام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اًل ثاني، بزيارة الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، حيث قدم التهاني بنجاح عملية زراعة الرئة التى اجريت لعريقات .

وجرى بحث اخر التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحتين المحلية والإقليمية ، حيث أكد الوزير ال ثاني دعم بلاده لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود ١٩٦٧ .

من جانبه ثمن عريقات هذه اللفتة الكريمة ، و مواقف دولة قطر الشقيقة الداعمة للقضية الفلسطينية ، وأكد على وجوب قيام المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة ، مشددا أيضا على خيار الدولتين على حدود ١٩٦٧ ، ووجوب وقف هدم البيوت وتهجير السكان.

وكان فى استقبال الوزير القطري السفير حسام زملط.