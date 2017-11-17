أبرز المباريات العربية والعالمية.. اليوم

بيت لحم/PNN-يلتقي حتا مع النصر، وعجمان مع الشارقة، والوصل مع الظفرة في دوري الخليج العربي، بينما يلعب شتوتغارت مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:
الدوري السعودي
19:40 الاتحاد × الشباب
19:40 الرائد × النصر
الدوري المصري
18:00 بتروجيت × الجيش
18:00 المصري × المقاولون
21:00 الزمالك × النصر
الدوري الإسباني
23:00 جيرونا × ريال سوسيداد
الدوري الألماني
22:30 شتوتغارت × بروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
21:00 ليل × سانت إتيان
22:45 أميان × موناكو
دوري الخليج العربي
15:40 حتا × النصر
15:45 عجمان × الشارقة
18:45 الوصل × الظفرة