أبرز المباريات العربية والعالمية.. اليوم

بيت لحم/PNN-يلتقي حتا مع النصر، وعجمان مع الشارقة، والوصل مع الظفرة في دوري الخليج العربي، بينما يلعب شتوتغارت مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:

الدوري السعودي

19:40 الاتحاد × الشباب

19:40 الرائد × النصر

الدوري المصري

18:00 بتروجيت × الجيش

18:00 المصري × المقاولون

21:00 الزمالك × النصر

الدوري الإسباني

23:00 جيرونا × ريال سوسيداد

الدوري الألماني

22:30 شتوتغارت × بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

21:00 ليل × سانت إتيان

22:45 أميان × موناكو

دوري الخليج العربي

15:40 حتا × النصر

15:45 عجمان × الشارقة

18:45 الوصل × الظفرة