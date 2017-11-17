قبل لائحة الاتهام .. تحقيق أخير مع نتنياهو بملفات الفساد الأحد

القدس/PNN-يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، لجلسة تحقيق هي السادسة من نوعها، والتي من المفترض، بحسب المتوفر من معطيات اليوم، أن تكون الأخيرة في واحد من ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه فيها، وهو “ملف 1000” المتعلق بتلقي هدايا من رجل الأعمال، أرنون ميلتشين.

وبحسب تقرير للقناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم، “الآراء في طاقم التحقيق لا تزال منقسمة بخصوص كيفية التعامل مع ميلتشين، وهل ستقدم ضده أيضا لائحة اتهام، حيث أنه هناك إجماع في أوساط المحققين على توفر أدلة تسمح بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهة الرشوة، على أقل تقدير”.

من ناحية أخرى، يقول تقرير القناة الثانية، “لا يزال هناك من يعتقد بأنه من الممكن التنازل عن التوصية بتقديم لائحة الاتهام ضد ميلتشين، “وذلك على ضوء كونه مواطنًا قدم مساهمات ثمينة للدولة، وكونه قدّم هدايا لنتنياهو لانعدام خيار آخر”.

وأشار التقرير إلى أن “إفادة ميلتشين الثانية التي تقدم بها أمام الشرطة، تضمنت أدلة هامة سمحت بتقدم مسار التحقيق”.

ومع ذلك، هناك من يرى في طاقم التحقيق، أن عدم التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد ميلتشين، قد يضعف موقف النيابة أمام المحكمة بحيث تظهر وكأنها تستهدف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بشكل شخصي، إن هي استثنت ميلتشين من توصيتها بتقديم لائحة اتهام ضده كذلك”.

باراك يدلي بشهادته في ملف الغواصات

في غضون ذلك، باتت تتوفر مستجدات أيضا في ملف فساد آخر يلاحق نتنياهو، وهو ملف الغواصات المعروف بـ “ملف 3000”.

وتعتزم الشرطة مواصلة التحقيقات التي تجريها مع المشتبه بتورطهم في هذه القضية، وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الأمن السابق، إيهود باراك، قد أدلى بشهادته أمام الشرطة في الملف وقدّم ما بحوزته من معطيات على صلة بـ”تسليح الجيش بالغواصات، وإلى أي مدى كانت هناك ضرورة لذلك”.

وغرّد باراك، مساء اليوم الخميس، على صفحته على “تويتر” قائلا: “بناءً على طلب من الشرطة، قدمت أدلة، مساء اليوم، بملف الغواصات والسفن”.

وتابع: “التحقيق الجاري مهم جدا، وأتمنى للشرطة أن تصل إلى الحقيقة بأسرع وقت ممكن”.

وأوضحت القناة الثانية أن التحقيق مع نتنياهو، الأحد المقبل، “لن يشمل في هذه المرحلة استجوابه في ملف الغواصات وسوف ينحصر بملف الهدايا بهدف استكماله واتخاذ القرار بشأن التوصية بتقديم لائحة اتهام ضده من عدمها”.