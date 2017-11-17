بالصور:الشرطة تؤمن ماراثون اريحا الدولي بمشاركة ١٠ الف مشارك

أريحا/PNN– نشرت الشرطة صباح اليوم الجمعه المئات من عناصرها لتامين سباق اريحا الدولي للألعاب الرياضية للعام 2017 (قمر تحت البحر) والذي يشارك فيه اكثر من 10 الاف شخص ويأتي بتنظيم واشراف من المجلس الاعلى للشباب والرياضة .

وذكر المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات “ان الالعاب الرياضية فيه تشمل سباقات الجري والماراثون لمسافات مختلفة “5 و10 و21 كم” ، وبمشاركات فردية وعائلية ، وسباق رالي السيارات والدراجات الهوائية والنارية والفروسية ومباريات كرة القدم وغيرها “.

وأضاف ارزيقات ان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب اعلن انطلاق الفعاليات من مدينة الامل الرياضية بمشاركة محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني ونائب مدير شرطة المحافظة العقيد ابراهيم عبده ومدراء المؤسسة الامنية والمدنية وحشد من المشرفين والمسؤولين .