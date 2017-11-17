لاول مرة بشكل علني: مسؤول امريكي لا حل دائم لصراع اسرائيل وفلسطين ونسعى لحل اقتصادي يوفر فرص عمل للفلسطينين

بيت لحم/PNN/ لاول مرة وبشكل علني ودون التركيز على الموضوع من قبل الصحفيين و وسائل الاعلام على الرغم من اهمية وخطورة التصريح الاعلامي في مدينة رام الله اعلن مسؤول امريكي ان الولايات المتحدة الامريكية تدرك بشكل قاطع انه لن يكون حل دائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وان كل ما تقوم به بلاده هو التركيز على دعم الجهود السلمية من خلال السلام الاقتصادي وهو ما اعتبر براي الكثيرين تبني صريح و واضح من الادارة الامريكية لمخططات ومواقف الحكومة الاسرائيلية اليمينية التي افشلت كل المحاولات و الجهود السلمية.

وقال نائب القنصل الأمريكي العام في القدس مايك هانكي في مقابلة مع تلفزيون وطن خلال حفل رعته الوكالة الامريكية للتنمية ان بلاده تدرك انه لن يكون هناك حل سياسي وان ما تقوم به واشنطن هو دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وفي النص العلني والواضح وباللغة العربية قال نائب القنصل الامريكي هانكي “: نحن مستمرون في تركيزنا على دعم القطاع الخاص لأننا ندرك أنه لن يكون هناك أي حل دائم لحل الصراع الا في الحل الاقتصادي، ونريد أن نرى لدى الفلسطينيين فرص عمل ليوفروا حياة كريمة لعائلاتهم.

وراى الكثير من السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين في هذا التصريح بانه تبنى صريح من الادارة الامريكية للموقف الاسرائيلي الرافض للتقدم بعملية السلام حيث تضع اسرائيل العراقيل في وجه كل الجهود الدولية لاحياء مفاوضات السلام.

وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN المستقلة في اطار التعليق على ما قاله نائب القنصل الامريكي ان هذا التصريح يعكس حقيقة الموقف الامريكي مشيرا الى ان الولايات المتحدة تعمل على رعاية ودعم اسرائيل على مختلف الاصعدة لكنها المرة الاولى التي يعلن فيها مسؤول امريكي ان بلاده تدرك انه لن يكون هناك حل دائم للصراع وان ما تقوم به هو حل اقتصادي يساعد الفلسطينين على ايجاد لقمة عيش لهم.

واضاف المصدر ان هذا التصريح الذي جاء ربما بشكل عفوي في محاولة لاظهار الدعم الامريكي للفلسطينين لكنه يعكس بشكل علني حقيقة الموقف والجهود الامريكية للترويج للموقف الاسرائيلي لا على الصعيد الفلسطيني بحسب بل على الصعيد الاقليمي والدولي مشددا على ان هذا التصريح يجب ان يتم اخذه بعين الاعتبار في ظل كل التصريحات حول نية الولايات المتحدة الامريكية طرح الرؤية الامريكية للسلام .

واكد المصدر ان هذا الموقف يندرج في سلسلة اجراءات وخطوات ومواقف يستدعي ان تتوقف عندها القيادة الفلسطينية في سعيها لتحقيق المطالب الفلسطينية مشددا على ان هذا التصريح يعتبر بمثابة اشارة خطيرة تسبق طلاح الادارة الامريكية لخطتها للسلام داعيا الى ضرورة مسالة القنصل الامريكي حول التصريح لان الفلسطينيين يسعون للخلاص من الاحتلال وليس لايجاد فرص عمل لتوفير حياة كريمة وكانهم متسولين على ابواب ادارة ترامب او اي دولة اخرى.

يشار الى ان المسؤولين الامريكيين في ادارة ترامب كانوا قد صرحوا في اكثر من مناسبة انه يعملون على ايجاد صيغة لصفقة امريكية تؤدي الى سلام اقليمي عرفت بصفقة القرن يكون للاقتصاد دور رئيسي حيث يعمل المبعوثون الامريكيون على زيارة المنطقة على مدار العام فيما اشارت مصادر امريكية واسرائيلية الى امكانية طرح الرؤية الامريكية للسلام بين الفلسطينين والاسرائيليين منتصف الشهر القادم.